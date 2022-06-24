Розвідка Британії розповіла про проблеми з бойовою авіацією росії

https://racurs.ua/ua/n172022-rozvidka-brytaniyi-rozpovila-pro-problemy-z-boyovou-aviaciieu-rosiyi.html

Ракурс

Розвідка Великої Британії вважає, що армія росії використовує пілотів-найманців так званої приватної армії воєнного злочинця володимира путіна ПВК «Вагнера», оскільки має нестачу з належно підготованим особовим складом та бойові втрати.

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Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії, оприлюдненому 24 червня.

17 червня Збройні сили України взяли в полон пілота збитого російського Су-25, який виявився майором Військово-повітряних сил рф у відставці, а нині «вагнерівцем». Використання відставного персоналу для виконання місій безпосередньої авіаційної підтримки свідчить про намір російських ВПС підтримати вторгнення в Україну достатньою кількістю екіпажу. Причиною цього може бути нестача підготованих кадрів та значні втрати у війні проти України.

Водночас використання пілотом Су-25 комерційних GPS-пристроїв, замість російської військової навігації, ймовірно, вказує на те, що «вагнерівські» літаки є старішими моделями Су-25. Окрім цього, ВПС росії можуть не надавати ПВК «Вагнера» сучасне обладнання для авіоніки.

Нагадаємо, 18 червня 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла» збила російський Су-25.