Суд заборонив діяльність ОПЗЖ в Україні

Суд заборонив діяльність ОПЗЖ в Україніhttps://racurs.ua/ua/n171889-sud-zaboronyv-diyalnist-opzj-v-ukrayini.htmlРакурс
«Опозиційна платформа — За життя» опинилася поза законом в Україні.
Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Мін’юсту про заборону ОПЗЖ. Все майно, кошти та інші активи цієї партії суд постановив передати у власність держави. Про це 20 червня повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає прес-служба відомства.
Зазначає, що державі відійдуть й все майно та активи обласних, міських і районних організацій партії, а також первинних осередків та інших структурних утворень.
Загалом суд заборонив в Україні діяльність вже 10 партій, які є проросійськими або працюють на підрив українського суверенітету:
- «Опоблок»
- «Соціалісти»;
- «Наші»;
- «Держава»;
- «Блок Володимира Сальдо»;
- партія Справедливого розвитку;
- «Соціалістична партія України»;
- «Ліва опозиція»;
- «Партія Шарія»;
- «ОПЗЖ».
Нагадаємо, 16 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив в Україні діяльність «Партії Шарія», майно та активи цієї політсили мають передати державі.