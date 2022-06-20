Суд запретил деятельность ОПЗЖ в Украине. Фото: dyvys.info

https://racurs.ua/n171889-sud-zapretil-deyatelnost-opzj-v-ukraine.html

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«Опозиційна платформа — За життя» опинилася поза законом в Україні.

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Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Мін’юсту про заборону ОПЗЖ. Все майно, кошти та інші активи цієї партії суд постановив передати у власність держави. Про це 20 червня повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає прес-служба відомства.

Зазначає, що державі відійдуть й все майно та активи обласних, міських і районних організацій партії, а також первинних осередків та інших структурних утворень.

Загалом суд заборонив в Україні діяльність вже 10 партій, які є проросійськими або працюють на підрив українського суверенітету:

«Опоблок»

«Соціалісти»;

«Наші»;

«Держава»;

«Блок Володимира Сальдо»;

партія Справедливого розвитку;

«Соціалістична партія України»;

«Ліва опозиція»;

«Партія Шарія»;

«ОПЗЖ».

Нагадаємо, 16 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив в Україні діяльність «Партії Шарія», майно та активи цієї політсили мають передати державі.