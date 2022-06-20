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Ракурс
Суд запретил деятельность ОПЗЖ в Украине. Фото: dyvys.info

Суд запретил деятельность ОПЗЖ в Украине

20 июн 2022, 13:18
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«Опозиційна платформа — За життя» опинилася поза законом в Україні.



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Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Мін’юсту про заборону ОПЗЖ. Все майно, кошти та інші активи цієї партії суд постановив передати у власність держави. Про це 20 червня повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає прес-служба відомства.

Зазначає, що державі відійдуть й все майно та активи обласних, міських і районних організацій партії, а також первинних осередків та інших структурних утворень.

Загалом суд заборонив в Україні діяльність вже 10 партій, які є проросійськими або працюють на підрив українського суверенітету:

  • «Опоблок»
  • «Соціалісти»;
  • «Наші»;
  • «Держава»;
  • «Блок Володимира Сальдо»;
  • партія Справедливого розвитку;
  • «Соціалістична партія України»;
  • «Ліва опозиція»;
  • «Партія Шарія»;
  • «ОПЗЖ».

Нагадаємо, 16 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив в Україні діяльність «Партії Шарія», майно та активи цієї політсили мають передати державі.

Источник: Ракурс


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