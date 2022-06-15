Суд оставил предателя Киву без партии

https://racurs.ua/n171724-sud-ostavil-predatelya-kivu-bez-partii.html

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Львівський суд заборонив в Україні діяльність Соціалістичної партії.

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Доводи СБУ та Мін’юсту проти СПУ полягали в антиукраїнській і проросійській діяльності та висловлюваннях останніх трьох керівників партії, передовсім — Іллі Киви, повідомляє рух «Чесно».

Зокрема, згадувалося про привітання Кивою володимира путіна з днем народження, ідеалізування його діяльності, а також про справу щодо державної зради Киви.

Засідання щодо заборони Соцпартії стало одним з небагатьох, на яке допустили журналістів. Також, воно стало найдовшим і тривало майже три години. Найкоротше засідання щодо заборони Блоку Володимира Сальдо тривало 30 хвилин, — зазначає Ігор Фещенко, який відвідує всі судові засідання.

Соціалістична партія — вже сьома заборонена політсила, яку Міністерство юстиції вважає проросійською. До цього за неповний тиждень суд уже заборонив партії «Опозиційний блок», «Соціалісти», «Справедливості та розвитку», «Наші», «Держава» та «Блок Володимира Сальдо».

Розгляд справ щодо «Прогресивної соціалістичної партії» перенесли через зустрічний позов з боку партії, а також перенесли засідання щодо заборони «Робітничої партії України (марксистсько-ленінська)».

14 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій. Закон розширює перелік підстав для заборони політичної партії через суд. Серед підстав, зокрема — виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії проти України, у тому числі шляхом подання збройної агресії росії проти України як внутрішнього конфлікту чи громадянської війни.

14 червня поза правове поле вивели політсилу колабораціоніста воєнних злочинців росії на Херсонщині Володимира Сальдо.