ВСУ освободили два села в окрестностях Изюма (КАРТА)https://racurs.ua/n171723-vsu-osvobodili-dva-sela-v-okrestnostyah-izuma-karta.htmlРакурс
Депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник повідомив про звільнення сіл Співаківка та Заводи, що на Харківщині.
За його словами, ЗСУ звільнили від росіян села, які розташовані по обидва береги річки Сіверський Донець. Cтрельник повідомив цю інформацію в ефірі «Еспресо».
Генштаб офіційно цю інформацію не повідомляв.
На Ізюмському напрямку продовжуються запеклі бої. Окупанти намагаються просуватись в бік Слов’янська, Барвінкового з метою оточення наших військ.
Проте ЗСУ і ТрО тримають оборону й завдають контрударів противнику у фланги, звільняючи деякі населені пункти вже навіть і на околицях Ізюма. Якщо українським підрозділам вдасться закріпитися у Співаківці і Заводах, вони зможуть продовжити свій контрнаступ, результатом якого стане визволення Ізюма.