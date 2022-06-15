ВСУ освободили два села в окрестностях Изюма

https://racurs.ua/n171723-vsu-osvobodili-dva-sela-v-okrestnostyah-izuma-karta.html

Ракурс

Депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник повідомив про звільнення сіл Співаківка та Заводи, що на Харківщині.

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За його словами, ЗСУ звільнили від росіян села, які розташовані по обидва береги річки Сіверський Донець. Cтрельник повідомив цю інформацію в ефірі «Еспресо».

Генштаб офіційно цю інформацію не повідомляв.

На Ізюмському напрямку продовжуються запеклі бої. Окупанти намагаються просуватись в бік Слов’янська, Барвінкового з метою оточення наших військ.

Проте ЗСУ і ТрО тримають оборону й завдають контрударів противнику у фланги, звільняючи деякі населені пункти вже навіть і на околицях Ізюма. Якщо українським підрозділам вдасться закріпитися у Співаківці і Заводах, вони зможуть продовжити свій контрнаступ, результатом якого стане визволення Ізюма.