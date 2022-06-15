Суд залишив зрадника Киву без партії

https://racurs.ua/ua/n171724-sud-zalyshyv-zradnyka-kyvu-bez-partiyi.html

Ракурс

Львівський суд заборонив в Україні діяльність Соціалістичної партії.

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Доводи СБУ та Мін’юсту проти СПУ полягали в антиукраїнській і проросійській діяльності та висловлюваннях останніх трьох керівників партії, передовсім — Іллі Киви, повідомляє рух «Чесно».

«Ракурс» повідомляв, що раніше суд заборонив партію «Справедливість та розвиток», «Опозиційний блок» та «Соціалісти».

14 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій. Закон розширює перелік підстав для заборони політичної партії через суд. Серед підстав, зокрема — виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії проти України, у тому числі шляхом подання збройної агресії росії проти України як внутрішнього конфлікту чи громадянської війни.

14 червня поза правове поле вивели політсилу колабораціоніста воєнних злочинців росії на Херсонщині Володимира Сальдо.