Десятки вибухів прогриміли на острові Зміїний. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n171888-desyatky-vybuhiv-progrymily-na-ostrovi-zmiyinyy-zmi.html

Ракурс

На тимчасово окупованому військами рф острові Зміїний прогриміли десятки вибухів.

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Після вибухів спалахнула пожежа. Очевидці стверджують, що у бік Зміїного вранці 20 червня летіли ракети. Самі ж вибухи було чути о 4.30. Про це повідомляє одеське видання «Думська» із посиланням на джерела.

Влада поки не підтверджувала офіційно інформацію про вибухи на Зміїному. Спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук лише повідомив, що «дух Змієбаївки віє над морем».

Як відомо, російська федерація минулого тижня перекинула нову техніку на острів та облаштувала нові позиції.

Нагадаємо, у травні в Одеській ОВА анонсували на острові Зміїний «цікаві події». Представники влади наголошували, що острів залишається стратегічним об'єктом.

Джерело: «Думська»