Нову інформацію про полонених захисників «Азовсталі» розкрив Єрмак

Захисники «Азовсталі» у полоні. Фото: 1zahid.com

https://racurs.ua/ua/n171887-novu-informaciu-pro-polonenyh-zahysnykiv-azovstali-rozkryv-iermak.html

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Українські захисники «Азовсталі» у Маріуполі, які потрапили у російський полон, — живі.

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Зараз невідомо, в яких умовах утримують українських героїв. Головне управління розвідки працює над обміном військових, також розвідники мають зв’язок із деякими полоненими. Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю LB.ua.

Знаємо, що вони живі. Що стосується умов, це питання теж відстежується. Сказати чітко, в яких вони умовах, ми наразі не можемо. Але ми точно знаємо, що вони живі, — зазначив він.

Єрмак не став називати строки повернення військових, бо це непросте питання. За його словами, кожна деталь у переговорах має значення, бо процес звільнення полонених важкий.

Очільник ОПУ додав, що у центрі ГУР щодо полонених створили прес-центр, у роботі якого будуть брати представники розвідки та тих структур, чиї люди зараз у полоні.

Нагадаємо, російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що командири «Азову», які боронили Маріуполь від російських воєнних злочинців, можуть перебувати у московському СІЗО «Лєфортово».

Джерело: LB.ua