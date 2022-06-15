Родини захисників «Азовсталі» закликають показати умови, в яких зараз перебувають захисники Маріуполя

https://racurs.ua/ua/n171716-rodyny-zahysnykiv-azovstali-zaklykaut-pokazaty-umovy-v-yakyh-zaraz-perebuvaut-zahysnyky.html

Ракурс

Асоціація родин захисників «Азовсталі» звернулася до міжнародних ЗМІ та до Червоного Хреста. Родичі українських військових, які не зрадили присязі народу України, закликають показати умови, в яких зараз перебувають захисники Маріуполя.

.

Вони просять відвідати колонію в Оленівці на окупованій території та створити сюжети про наявні умови перебування та стан захисників Маріуполя, які там знаходяться.

Кохані та родичі оборонців «Азовсталі» закликають журналістів показати світові правду щодо реальності, в якій зараз перебувають їхні рідні, адже багато з них навіть не чули їхнього голосу з того самого моменту, як бійці покинули «Азовсталь».

Ми не маємо забувати героїв «Азовсталі»! Світ має знати правду та бачити те, що було обіцяно, — йдеться у зверненні.

20 травня міноборони рф заявило, що завод «Азовсталь» у Маріуполі, який був останнім оплотом оборони українських військ у місті, перейшов під контроль росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у російському полоні наразі перебуває понад 2,5 тис. українських військових з «Азовсталі».