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Ракурс
Момент знищення російського корабля «Василій Бех» потрапив на відео - ЗМІ

Момент знищення російського корабля «Василій Бех» потрапив на відео — ЗМІ

17 чер 2022, 10:33
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Український флот поцілив у буксир чорноморського флоту росії «Василій Бех» — він перевозив боєприпаси, озброєння та особовий склад на острів Зміїний. Про це 17 червня повідомив прес-центр Військово-морських сил Збройних сил України.



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Згодом ЗМІ оприлюднили відео ймовірного знищення російського корабля.

Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу «Тор» не завадила Військово-морським силам України ЗСУ демілітаризувати російських загарбників, — йдеться у повідомленні у ВМС ЗСУ.

Згодом з’явилося відео знищення «Василія Беха».

Російська сторона про втрати наразі не повідомляє. За даними ЗМІ, 22 воєнних злочинця рф поранено, дев’ятеро зникли безвісти.

Джерело: Ракурс


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