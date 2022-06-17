Момент знищення російського корабля «Василій Бех» потрапив на відео - ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n171786-moment-znyschennya-rosiyskogo-korablya-vasyliy-beh-potrapyv-na-video-zmi.html

Ракурс

Український флот поцілив у буксир чорноморського флоту росії «Василій Бех» — він перевозив боєприпаси, озброєння та особовий склад на острів Зміїний. Про це 17 червня повідомив прес-центр Військово-морських сил Збройних сил України.

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Згодом ЗМІ оприлюднили відео ймовірного знищення російського корабля.

Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу «Тор» не завадила Військово-морським силам України ЗСУ демілітаризувати російських загарбників, — йдеться у повідомленні у ВМС ЗСУ.

Згодом з’явилося відео знищення «Василія Беха».

Російська сторона про втрати наразі не повідомляє. За даними ЗМІ, 22 воєнних злочинця рф поранено, дев’ятеро зникли безвісти.