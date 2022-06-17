Момент уничтожения российского корабля «Василий Бех» попал на видео - СМИ

https://racurs.ua/n171786-moment-unichtojeniya-rossiyskogo-korablya-vasiliy-beh-popal-na-video-smi.html

Ракурс

Український флот поцілив у буксир чорноморського флоту росії «Василій Бех» — він перевозив боєприпаси, озброєння та особовий склад на острів Зміїний. Про це 17 червня повідомив прес-центр Військово-морських сил Збройних сил України.

.

Згодом ЗМІ оприлюднили відео ймовірного знищення російського корабля.

Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу «Тор» не завадила Військово-морським силам України ЗСУ демілітаризувати російських загарбників, — йдеться у повідомленні у ВМС ЗСУ.

Згодом з’явилося відео знищення «Василія Беха».

Російська сторона про втрати наразі не повідомляє. За даними ЗМІ, 22 воєнних злочинця рф поранено, дев’ятеро зникли безвісти.