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15 тысяч миллионеров пытаются уехать из россии - разведка Британии

15 тысяч миллионеров пытаются уехать из россии — разведка Британии

17 июн 2022, 10:20
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Міністерство оборони Великої Британії 17 червня оприлюднило новий звіт щодо російсько-української війни. Британська розвідка вказує, що попри заяви кремля про підтримку населенням війни в Україні, створення легіону «Свобода росії» та бажання мігрувати близько 15 тис. російських мільйонерів свідчать про зворотнє.



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Зокрема, у звіті Міноборони Британії вказано, що:

  • 15 тис. мільйонерів, ймовірно, вже намагаються виїхати з росії;

  • серед російської бізнес-еліти та олігархів посилюється скептицизм щодо війни проти України;

  • хоча більшість росіян заявляють соціологам про підтримку «спецоперації», частина населення як активно, так і пасивно демонструє свою незгоду.

Британська розвідка також інформує, що впродовж останньої доби на фронті російські сили, ймовірно, продовжували спроби набрати обертів у напрямку Попасної, звідки вони намагаються оточити сєвєродонецький котел з півдня.

Источник: Ракурс


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