15 тысяч миллионеров пытаются уехать из россии - разведка Британии

https://racurs.ua/n171785-15-tysyach-millionerov-pytautsya-uehat-iz-rossii-razvedka-britanii.html

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Міністерство оборони Великої Британії 17 червня оприлюднило новий звіт щодо російсько-української війни. Британська розвідка вказує, що попри заяви кремля про підтримку населенням війни в Україні, створення легіону «Свобода росії» та бажання мігрувати близько 15 тис. російських мільйонерів свідчать про зворотнє.

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Зокрема, у звіті Міноборони Британії вказано, що:

15 тис. мільйонерів, ймовірно, вже намагаються виїхати з росії;

серед російської бізнес-еліти та олігархів посилюється скептицизм щодо війни проти України;

хоча більшість росіян заявляють соціологам про підтримку «спецоперації», частина населення як активно, так і пасивно демонструє свою незгоду.

Британська розвідка також інформує, що впродовж останньої доби на фронті російські сили, ймовірно, продовжували спроби набрати обертів у напрямку Попасної, звідки вони намагаються оточити сєвєродонецький котел з півдня.