Американская ракета «Гарпун» ударила по буксиру рф у Змеиного - ВМС ВСУ

https://racurs.ua/n171784-amerikanskaya-raketa-garpun-udarila-po-buksiru-rf-u-zmeinogo-vms-vsu.html

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Військово-морські сили Збройних сил України 17 червня вразили російський буксир «васілій бех» із ЗРК «Тор» на борту. Про це повідомляє у Фейсбук прес-центр ВМС ЗСУ.

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В акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту «васілій бех», під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту. Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу «Тор» не завадило ВМС ЗСУ демілітаризувати російських загарбників, — йдеться у повідомленні.

Цю інформацію підтвердив також голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Вранці в акваторії Чорного моря ракетами «Harpoon» було уражено буксир чорноморського флоту «васілій бех», під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння, особового складу та ЗРК «ТОР». Передавайте вітання команді крейсера «москва»! — зазначив Марченко.

Нагадаємо, буксир «васілій бех» був побудований на астраханському судноремонтному заводі водотоннажністю 1 тис. 605 т. Його прийняли до складу чорноморського флоту рф у 2017 році.