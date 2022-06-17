Ракурсhttps://racurs.ua/
15 тисяч мільйонерів намагаються виїхати з росії — розвідка Британії
15 тисяч мільйонерів намагаються виїхати з росії — розвідка Британіїhttps://racurs.ua/ua/n171785-15-tysyach-milyoneriv-namagautsya-vyyihaty-z-rosiyi-rozvidka-brytaniyi.htmlРакурс
Міністерство оборони Великої Британії 17 червня оприлюднило новий звіт щодо російсько-української війни. Британська розвідка вказує, що попри заяви кремля про підтримку населенням війни в Україні, створення легіону «Свобода росії» та бажання мігрувати близько 15 тис. російських мільйонерів свідчать про зворотнє.
.
Зокрема, у звіті Міноборони Британії вказано, що:
15 тис. мільйонерів, ймовірно, вже намагаються виїхати з росії;
серед російської бізнес-еліти та олігархів посилюється скептицизм щодо війни проти України;
хоча більшість росіян заявляють соціологам про підтримку «спецоперації», частина населення як активно, так і пасивно демонструє свою незгоду.
Британська розвідка також інформує, що впродовж останньої доби на фронті російські сили, ймовірно, продовжували спроби набрати обертів у напрямку Попасної, звідки вони намагаються оточити сєвєродонецький котел з півдня.