Уламки російської ракети, виявлені на Київщині, фото: Андрій Нєбитов

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Уламки російської ракети із бойовим зарядом у 400 кг, збитої українськими силами протиповітряної оборони, сьогодні, 22 жовтня, виявили в одному з районів Київщини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, опублікувавши відповідні фотознімки.

Потерпілих та пошкоджень інфраструктури немає. Ракету збили над лісовою зоною та полем. Бойовий заряд становить 400 кг, — зазначив Нєбитов. — Дякуємо Силам протиповітряної оборони за ефективну ліквідацію цієї смертоносної зброї агресорів!

Нагадаємо, рашисти сьогодні знову здійснили масовану ракетну атаку по об'єктах енергетичної інфраструктури України.