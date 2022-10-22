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Уламки російської ракети, виявлені на Київщині, фото: Андрій Нєбитов
Уламки збитої ракети із 400-кілограмовим зарядом виявили на Київщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n176026-ulamky-zbytoyi-rakety-iz-400-kilogramovym-zaryadom-vyyavyly-na-kyyivschyni-foto.htmlРакурс
Уламки російської ракети із бойовим зарядом у 400 кг, збитої українськими силами протиповітряної оборони, сьогодні, 22 жовтня, виявили в одному з районів Київщини.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, опублікувавши відповідні фотознімки.
Потерпілих та пошкоджень інфраструктури немає. Ракету збили над лісовою зоною та полем. Бойовий заряд становить 400 кг, — зазначив Нєбитов. — Дякуємо Силам протиповітряної оборони за ефективну ліквідацію цієї смертоносної зброї агресорів!
Нагадаємо, рашисти сьогодні знову здійснили масовану ракетну атаку по об'єктах енергетичної інфраструктури України.
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