РФ хочет, чтобы Украина вкладывалась в защиту энергообъектов вместо наступления — ISW

https://racurs.ua/n176046-rf-hochet-chtoby-ukraina-vkladyvalas-v-zaschitu-energoobektov-vmesto-nastupleniya-isw.html

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Армія росії за допомогою ракетних ударів намагається переорієнтувати сили України з контрнаступу та боротьби у східних та південних областях на захист об'єктів цивільної та енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє американський «Інститут вивчення війни» (ISW).

Російські сили продовжували масовані удари по українській інфраструктурі. Ці триваючі удари навряд чи підірвуть волю українців до війни, але всю зиму створюватимуть економічні та гуманітарні проблеми, — пише ISW.

Аналітики ISW вважають, що кампанія рф із завдання ударів по українській енергетичній інфраструктурі створює гуманітарну трагедію, не змінюючи суттєво ситуацію на полі бою, адже відключення електроенергії в поєднанні з зимовою погодою та пошкодженням осель лише збільшить страждання цивільних. Постпред рф в ООН Василь Небензя 22 жовтня заявив, що російські безпілотники вражають цивільні об'єкти в Україні лише тому, що «український оборонний вогонь змушує дрони змінювати курс».

Нагадаємо, у жовтні 30−40% загальної української енергетичної інфраструктури було вражено під час російських атак. Україна втратила 4 тис. МВт генеруючих потужностей. Цим росія завдала збитків на мільярди доларів.