Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Перми горел завод по производству зарядов до «Градов» и «Смерчей» - СМИ

В Перми горел завод по производству зарядов до «Градов» и «Смерчей» — СМИ

23 окт 2022, 08:40
999

Пермський пороховий завод, на якому виготовляють заряди до реактивних систем залпового вогню «Град», «Смерч» та комплексів ППО, спалахнув 22 жовтня. За інформацією пропагандистських російських ЗМІ, внаслідок пожежі, двоє осіб загинули, є потерпілі.





За даними ЗМІ, загоряння сталося в корпусі з виробництвом пластмас на площі 20 квадратних метрів, пожежники згодом загасили вогонь.

Нагадаємо, 1 травня на території Пермського порохового заводу прогримів сильний вибух, загинуло двоє осіб, ще одну особу було госпіталізовано.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров