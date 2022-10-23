Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Президента “Мотор Сич” Богуслаева задержала СБУ - СМИ

Президента «Мотор Сич» Богуслаева задержала СБУ — СМИ

23 окт 2022, 08:25
999

В’ячеслава Богуслаєва, почесного президента компанії «Мотор Січ» та колишнього народного депутата, затримала Служба безпеки України.





Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела.

83-річного Богуслаєва затримали у суботу, 22 жовтня, його везуть до Києва.

За даними ЗМІ, його підозрюють у колабораціонізмі й пособництві державі-агресору.

Нагадаємо, Богуслаєв був депутатом п’ятого, шостого, сьомого і восьмого скликань Верховної Ради. Зокрема, входив до складу проросійської Партії регіонів та групи «Воля народу». На парламентських виборах 2019 року на окрузі в Запоріжжі програв кандидату від «Слуги народу».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров