Президента “Мотор Сич” Богуслаева задержала СБУ - СМИ

https://racurs.ua/n176044-prezidenta-motor-sich-boguslaeva-zaderjala-sbu-smi.html

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В’ячеслава Богуслаєва, почесного президента компанії «Мотор Січ» та колишнього народного депутата, затримала Служба безпеки України.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела.

83-річного Богуслаєва затримали у суботу, 22 жовтня, його везуть до Києва.

За даними ЗМІ, його підозрюють у колабораціонізмі й пособництві державі-агресору.

Нагадаємо, Богуслаєв був депутатом п’ятого, шостого, сьомого і восьмого скликань Верховної Ради. Зокрема, входив до складу проросійської Партії регіонів та групи «Воля народу». На парламентських виборах 2019 року на окрузі в Запоріжжі програв кандидату від «Слуги народу».