В Пермі горів завод з виробництва зарядів до “Градів” і “Смерчів” — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n176045-v-permi-goriv-zavod-z-vyrobnyctva-zaryadiv-do-gradiv-i-smerchiv-zmi.html

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Пермський пороховий завод, на якому виготовляють заряди до реактивних систем залпового вогню «Град», «Смерч» та комплексів ППО, спалахнув 22 жовтня. За інформацією пропагандистських російських ЗМІ, внаслідок пожежі, двоє осіб загинули, є потерпілі.

За даними ЗМІ, загоряння сталося в корпусі з виробництвом пластмас на площі 20 квадратних метрів, пожежники згодом загасили вогонь.

Нагадаємо, 1 травня на території Пермського порохового заводу прогримів сильний вибух, загинуло двоє осіб, ще одну особу було госпіталізовано.