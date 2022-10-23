«Антидронна рушниця» допомогла українським військовим впоратися з російським БПЛА, фото: Національна гвардія

https://racurs.ua/ua/n176068-rosiyskyy-bpla-pryzemlyly-za-dopomogou-antydronnoyi-rushnyci-video.html

Ракурс

На Донеччині захисники України приземлили російський БПЛА за допомогою «антидронної рушниці».

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 23 жовтня, повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко, опублікувавши відповідне відео.

Зазначається, що на перший погляд цей БПЛА схожий на «Елерон-3» — розвідувальний безпілотник, який може вести спостереження у реальному часі на відстані до 25 км, з висот до 3 км.

Нагадаємо, захисники України знищили вже близько 273 дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, котрі активно застосовує росія.