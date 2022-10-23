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«Антидронна рушниця» допомогла українським військовим впоратися з російським БПЛА, фото: Національна гвардія

Російський БПЛА приземлили за допомогою «антидронної рушниці» (ВІДЕО)

23 жов 2022, 18:59
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На Донеччині захисники України приземлили російський БПЛА за допомогою «антидронної рушниці».

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 23 жовтня, повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко, опублікувавши відповідне відео.

Зазначається, що на перший погляд цей БПЛА схожий на «Елерон-3» — розвідувальний безпілотник, який може вести спостереження у реальному часі на відстані до 25 км, з висот до 3 км.

«Антидронна рушниця» допомогла українським військовим впоратися з російським БПЛА, фото: Національна гвардія

Нагадаємо, захисники України знищили вже близько 273 дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, котрі активно застосовує росія.

Джерело: Ракурс


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