Наслідки обстрілу Вовчанська, фото: поліція Харківщини

https://racurs.ua/ua/n176410-rashysty-znovu-obstrilyaly-prykordonnyy-vovchansk-semero-poranenyh-foto.html

Ракурс

Рашисти сьогодні, 2 листопада, знову обстріляли розташоване поблизу кордону з росією місто Вовчанськ Харківської області.

В результаті постраждали семеро людей — п’ятеро жінок та двоє чоловіків, їх з травмами різного ступеня тяжкості доставили до лікарні. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Також були пошкоджені чотири житлові будинки місцевих мешканців, дві багатоповерхівки та магазин.

Зазначається, що обстріл було здійснено з артилерії калібру 152 мм.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у СБУ Харківщини викрили російського «крота», який, зокрема, надавав рашистам інформацію, на основі якої загарбниками здійснювалися масовані артилерійські і прицільні ракетні обстріли.