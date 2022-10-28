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Ракурс
Наслідки обстрілу Вовчанська, фото: Поліція Харківської області

Рашисти обстріляли прикордонний Вовчанськ на Харківщині (ФОТО)

28 жов 2022, 21:16
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Російські війська сьогодні, 28 жовтня, близько 14.00 здійснили обстріл прикордонного міста Вовчанська Харківської області.





Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Боєприпаси влучили поряд з житловим будинком. Зруйновані паркан, дах та фасад будинку, пошкоджені господарські споруди. Попередньо, постраждалих немає, — вказано в повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Вовчанськ у період з 24 лютого по 11 вересня був під російською окупацією. Місто було звільнене в ході українського контрнаступу на Харківщині.

Наслідки обстрілу Вовчанська, фото: Поліція Харківської області

Джерело: Ракурс


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