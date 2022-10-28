В Україні здійснюються відключення електроенергії

https://racurs.ua/ua/n176246-vidkluchennya-elektryky-u-zelenskogo-rozpovily-koly-grafiky-stanut-planovymy.html

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В Україні ситуація з енергозабезпеченням залишається екстреною.

Потрібен час для відновлення стабільного енергоживлення. Про це сьогодні, 28 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

З наступного тижня графіки стануть плановими, а не аварійними, — зазначив Тимошенко.

Варто додати, що виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону сьогодні заявив, що нові графіки відключення для Києва планують підготувати протягом одного-двох днів і вони передбачатимуть зростання кількості годин, протягом яких громадяни залишатимуться без світла.

Іншого виходу зараз до відновлення інфраструктури немає. Точно, що більше, ніж чотири години. До шести годин будуть обмеження, — наголосив Сахарук.

Він додав, що у ДТЕК намагатимуться робити так, щоб частіше відбувалася ротація.

Тобто, можливо, частіше вимикалися, але на менший період часу, — зазначив Сахарук.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко сьогодні заявив, що фахівці «Укренерго» сподіваються протягом двох-трьох тижнів усунути дефіцит електроенергії у столиці, якщо не буде надзвичайних ситуацій.