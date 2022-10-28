Отключения электричества — у Зеленского рассказали, когда графики станут плановымиhttps://racurs.ua/n176246-otklucheniya-elektrichestva-u-zelenskogo-rasskazali-kogda-grafiki-stanut-planovymi.htmlРакурс
В Україні ситуація з енергозабезпеченням залишається екстреною.
Потрібен час для відновлення стабільного енергоживлення. Про це сьогодні, 28 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
З наступного тижня графіки стануть плановими, а не аварійними, — зазначив Тимошенко.
Варто додати, що виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону сьогодні заявив, що нові графіки відключення для Києва планують підготувати протягом одного-двох днів і вони передбачатимуть зростання кількості годин, протягом яких громадяни залишатимуться без світла.
Іншого виходу зараз до відновлення інфраструктури немає. Точно, що більше, ніж чотири години. До шести годин будуть обмеження, — наголосив Сахарук.
Він додав, що у ДТЕК намагатимуться робити так, щоб частіше відбувалася ротація.
Тобто, можливо, частіше вимикалися, але на менший період часу, — зазначив Сахарук.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко сьогодні заявив, що фахівці «Укренерго» сподіваються протягом двох-трьох тижнів усунути дефіцит електроенергії у столиці, якщо не буде надзвичайних ситуацій.