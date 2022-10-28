Виталий Кличко, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n176244-kiev-poluchil-sistemy-pvo-dlya-zaschity-obektov-energetiki-klichko.html

Ракурс

Київ отримав нові системи протиповітряної оборони для захисту енергетичних об'єктів.

Мер міста Віталій Кличко заявив про це в ефірі телеканалу «Київ».

Військові мене запевнили, що зараз нове обладнання ППО надійшло до столиці. Небо буде більш захищене. Сподіваємося, що атак та провокацій з дронами камікадзе вже не відбуватиметься, — зазначив Кличко.

На своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук Кличко зазначив, що фахівці «Укренерго», якщо не буде надзвичайних ситуацій, сподіваються протягом двох-трьох тижнів усунути дефіцит електроенергії, спричинений російськими атаками на об'єкти критичної інфраструктури.

За словами Кличка, сьогодні система енергозабезпечення міста працює в екстреному режимі у зв’язку зі значним дефіцитом електроенергії, котрий становить від 20 до 50%. Тому електропостачання тимчасово вимикають у всіх районах столиці.