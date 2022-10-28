У росії закінчуються балістичні ракети, фото: ГУР

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У росії закінчуються балістичні ракети «Іскандер», тому країна-агресор намагається отримати балістичні ракети з Ірану.

Проте в росії все ще є крилаті ракети Х-22 та зенітні ракети С-300. Про це сьогодні, 28 жовтня, під час брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ракет мало. Їх більше ніде не взяти, окрім Ірану. Ще Північна Корея у них союзник, — зазначає Ігнат. — Ракети «Іскандер» у супротивника у дуже серйозному дефіциті. Недоторканний запас вони вже вичерпують, вичерпали власне. Тому балістичні ракети вони просять у Ірану.

Ігнат додав, що рашисти завдають ударів «Іскандерами» лише по критичній інфраструктурі, а не по військових цілях.

Щось у них ще лишається. Вони мають Х-22 у достатній кількості. Незрозуміло, який стан ракет і наскільки точно вони летітимуть. І плюс не забуватимемо, що ракет С-300 у них можуть бути тисячі, — наголошує речник Повітряних сил.

Нагадаємо, за оцінками української розвідки, на початку вересня у рашистів залишалися близько 7 тис. ракет С-300, термін зберігання яких завершувався.