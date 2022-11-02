Довкола Києва посилюють рубежі оборони, фото: Командування Сухопутних військ

https://racurs.ua/ua/n176409-rubeji-oborony-posyluut-dovkola-kyieva-detali-foto.html

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Довкола Києва триває нарощування рубежів оборони.

Продовжується вдосконалення системи інженерного обладнання та зведення фортифікаційних споруд. Про це сьогодні, 2 листопада, повідомляється у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ.

Зазначається, що додаткові заходи щодо посилення оборони столиці вживаються на основі аналізу захисту Києва у лютому-квітні цього року:

передусім здійснюється обладнання вогневих позицій та укриттів для особового складу;

також нарощується фортифікаційне обладнання рубежів оборони за допомогою встановлення довготривалих вогневих споруд різного типу;

встановлюються вибухові та невибухові інженерні загородження перед позиціями українських військ.