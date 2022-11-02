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Довкола Києва посилюють рубежі оборони, фото: Командування Сухопутних військ
Рубежі оборони посилюють довкола Києва — деталі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n176409-rubeji-oborony-posyluut-dovkola-kyieva-detali-foto.htmlРакурс
Довкола Києва триває нарощування рубежів оборони.
Продовжується вдосконалення системи інженерного обладнання та зведення фортифікаційних споруд. Про це сьогодні, 2 листопада, повідомляється у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ.
Зазначається, що додаткові заходи щодо посилення оборони столиці вживаються на основі аналізу захисту Києва у лютому-квітні цього року:
- передусім здійснюється обладнання вогневих позицій та укриттів для особового складу;
- також нарощується фортифікаційне обладнання рубежів оборони за допомогою встановлення довготривалих вогневих споруд різного типу;
- встановлюються вибухові та невибухові інженерні загородження перед позиціями українських військ.
Таким чином, створюється система багатоешелонованої оборони шляхом нарощування районів рубежів та позицій, — наголошують у Командуванні Сухопутних військ.
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