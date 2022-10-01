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Ракурс
Українські підрозділи готуються відбивати атаки з боку Білорусі, скріншот відео

Захисники України провели навчання із захисту кордону з білоруссю (ВІДЕО)

1 жов 2022, 21:30
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Українські військові провели навчання щодо захисту державного кордону із білоруссю під назвою «Північний буревій».





У навчаннях брали участь підрозділи ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Підрозділи Сил оборони України відпрацьовують способи протидії можливим сценаріям розвитку подій, які можуть виникати, а також питання координації, управління та взаємодії під час виконання спільних завдань, — зазначається в повідомленні.

За сценарієм навчань на певній ділянці державного кордону ворог намагався просунутися вглиб території України своїми підрозділами. Задіяні в навчаннях військові відпрацьовували:

  • посилення опорних позицій, починаючи від самої ділянки державного кордону та в глибину наших військ;
  • проведення швидкого маневру — вихід в райони опорних позицій та виставлення блокпостів;
  • елементи нанесення вогневого ураження по противнику;
  • питання управління та взаємодії під час виконання спільних завдань підрозділами ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ.

Зазначається, що подібні навчання в Україні відбуваються регулярно — вони необхідні для підтримки боєздатності підрозділів, їхньої готовності до застосування у районах відповідальності та злагодження із підрозділами інших військових та правоохоронних формувань.

Така взаємодія проводиться з часу оголошення воєнного стану на всій території України. Її мета підтримання такого ступеня взаємодії, щоб у той момент, коли знадобиться спільно виконувати завдання, кожен розумів, що він має робити і виконав це на оцінку «відмінно», — наголошує командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Джерело: Ракурс


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