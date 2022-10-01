Українські підрозділи готуються відбивати атаки з боку Білорусі, скріншот відео

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Українські військові провели навчання щодо захисту державного кордону із білоруссю під назвою «Північний буревій».

У навчаннях брали участь підрозділи ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Підрозділи Сил оборони України відпрацьовують способи протидії можливим сценаріям розвитку подій, які можуть виникати, а також питання координації, управління та взаємодії під час виконання спільних завдань, — зазначається в повідомленні.

За сценарієм навчань на певній ділянці державного кордону ворог намагався просунутися вглиб території України своїми підрозділами. Задіяні в навчаннях військові відпрацьовували:

посилення опорних позицій, починаючи від самої ділянки державного кордону та в глибину наших військ;

проведення швидкого маневру — вихід в райони опорних позицій та виставлення блокпостів;

елементи нанесення вогневого ураження по противнику;

питання управління та взаємодії під час виконання спільних завдань підрозділами ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ.

Зазначається, що подібні навчання в Україні відбуваються регулярно — вони необхідні для підтримки боєздатності підрозділів, їхньої готовності до застосування у районах відповідальності та злагодження із підрозділами інших військових та правоохоронних формувань.