Защитники Украины провели учения по защите границы с беларусью (ВИДЕО)https://racurs.ua/n175325-zaschitniki-ukrainy-proveli-ucheniya-po-zaschite-granicy-s-belarusu-video.htmlРакурс
Українські військові провели навчання щодо захисту державного кордону із білоруссю під назвою «Північний буревій».
У навчаннях брали участь підрозділи ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Підрозділи Сил оборони України відпрацьовують способи протидії можливим сценаріям розвитку подій, які можуть виникати, а також питання координації, управління та взаємодії під час виконання спільних завдань, — зазначається в повідомленні.
За сценарієм навчань на певній ділянці державного кордону ворог намагався просунутися вглиб території України своїми підрозділами. Задіяні в навчаннях військові відпрацьовували:
- посилення опорних позицій, починаючи від самої ділянки державного кордону та в глибину наших військ;
- проведення швидкого маневру — вихід в райони опорних позицій та виставлення блокпостів;
- елементи нанесення вогневого ураження по противнику;
- питання управління та взаємодії під час виконання спільних завдань підрозділами ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ.
Зазначається, що подібні навчання в Україні відбуваються регулярно — вони необхідні для підтримки боєздатності підрозділів, їхньої готовності до застосування у районах відповідальності та злагодження із підрозділами інших військових та правоохоронних формувань.
Така взаємодія проводиться з часу оголошення воєнного стану на всій території України. Її мета підтримання такого ступеня взаємодії, щоб у той момент, коли знадобиться спільно виконувати завдання, кожен розумів, що він має робити і виконав це на оцінку «відмінно», — наголошує командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.