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Россия продолжает разрушать инфраструктуру Украины

Российские ракеты за двое суток вывели из строя две подстанции на юге Украины (ФОТО)

1 окт 2022, 21:01
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В Україні за дві доби внаслідок російських ракетних ударів були повністю виведені з ладу дві підстанції Національної енергетичної компані «Укренерго».





Постраждалі підстанції розташовувалися на півдні країни. Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомляється у Telegram-каналі «Укренерго», де також опубліковані фото завданих рашистами руйнувань.

Внаслідок варварського нападу ушкоджене основне обладнання підстанцій та інших об'єктів високовольтної мережі. Постраждалих серед персоналу немає, — наголошують у компанії.

Зазначається, що відповідні ремонтні роботи розпочнуться, щойно дозволятиме ситуація.

Компанія докладатиме максимальних зусиль для відновлення роботи об'єктів до початку опалювального сезону, — наголошують в «Укренерго».

Наслідки російських обстрілів, фото: «Укренерго»

Источник: Ракурс


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