Россия продолжает разрушать инфраструктуру Украины

https://racurs.ua/n175324-rossiyskie-rakety-za-dvoe-sutok-vyveli-iz-stroya-dve-podstancii-na-uge-ukrainy-foto.html

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В Україні за дві доби внаслідок російських ракетних ударів були повністю виведені з ладу дві підстанції Національної енергетичної компані «Укренерго».

Постраждалі підстанції розташовувалися на півдні країни. Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомляється у Telegram-каналі «Укренерго», де також опубліковані фото завданих рашистами руйнувань.

Внаслідок варварського нападу ушкоджене основне обладнання підстанцій та інших об'єктів високовольтної мережі. Постраждалих серед персоналу немає, — наголошують у компанії.

Зазначається, що відповідні ремонтні роботи розпочнуться, щойно дозволятиме ситуація.