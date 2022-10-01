Ракурсhttps://racurs.ua/
Россия продолжает разрушать инфраструктуру Украины
Российские ракеты за двое суток вывели из строя две подстанции на юге Украины (ФОТО)https://racurs.ua/n175324-rossiyskie-rakety-za-dvoe-sutok-vyveli-iz-stroya-dve-podstancii-na-uge-ukrainy-foto.htmlРакурс
В Україні за дві доби внаслідок російських ракетних ударів були повністю виведені з ладу дві підстанції Національної енергетичної компані «Укренерго».
Постраждалі підстанції розташовувалися на півдні країни. Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомляється у Telegram-каналі «Укренерго», де також опубліковані фото завданих рашистами руйнувань.
Внаслідок варварського нападу ушкоджене основне обладнання підстанцій та інших об'єктів високовольтної мережі. Постраждалих серед персоналу немає, — наголошують у компанії.
Зазначається, що відповідні ремонтні роботи розпочнуться, щойно дозволятиме ситуація.
Компанія докладатиме максимальних зусиль для відновлення роботи об'єктів до початку опалювального сезону, — наголошують в «Укренерго».
Читайте также
.
О бегстве из Лимана на «более выгодные рубежи» заявили в минобороны рф
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Мэр Днепра показал последствия российского удара «Искандерами» по АТП (ФОТО)
Загрузка...