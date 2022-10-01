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Росія продовжує руйнувати інфраструктуру України
Російські ракети за дві доби вивели з ладу дві підстанції на півдні України (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n175324-rosiyski-rakety-za-dvi-doby-vyvely-z-ladu-dvi-pidstanciyi-na-pivdni-ukrayiny-foto.htmlРакурс
В Україні за дві доби внаслідок російських ракетних ударів були повністю виведені з ладу дві підстанції Національної енергетичної компані «Укренерго».
Постраждалі підстанції розташовувалися на півдні країни. Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомляється у Telegram-каналі «Укренерго», де також опубліковані фото завданих рашистами руйнувань.
Внаслідок варварського нападу ушкоджене основне обладнання підстанцій та інших об'єктів високовольтної мережі. Постраждалих серед персоналу немає, — наголошують у компанії.
Зазначається, що відповідні ремонтні роботи розпочнуться, щойно дозволятиме ситуація.
Компанія докладатиме максимальних зусиль для відновлення роботи об'єктів до початку опалювального сезону, — наголошують в «Укренерго».
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