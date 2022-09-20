Російський агент коригував ракетні удари по Миколаєву, фото: СБУ

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Ракурс

У Миколаєві викрили російського агента, який корегував ракетні удари рашистів по об'єктах критичної інфраструктури.

За даними слідства, чоловік добровільно погодився співпрацювати з представниками спецслужб країни-агресора — йому пообіцяли грошову винагороду та гарантію безпеки. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Його основним завданням була фото і відеофіксація місць розташування важливих об'єктів критичної інфраструктури, зокрема ТЕЦ, на території Миколаєва. У подальшому підозрюваний передавав ці відомості кураторам через закриті канали зв’язку для корегування ракетних ударів, — зазначають у відомстві.

Під час обшуку за місцем його проживання, правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні термінали, які підтверджують збір та передачу цих даних.

Чоловіку повідомлено про підозру фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу). Йому обрано виключний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі з посиланням на власні джерела повідомляє, що йдеться про 72-річного любителя комуністичного минулого, який живе в миколаївському районі Варварівка.