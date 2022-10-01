Последствия обстрела Николаева, фото: ГСЧС

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Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 1 жовтня, двічі атакували Миколаїв — дронами-камікадзе Shahed-136 та ракетами С-300. Одна з ракет влучила у п’ятиповерховий будинок у центрі міста, в результаті чого були повністю зруйновані квартири на п’ятому та четвертому поверхах.

Раніше повідомлялося про п’ятьох поранених внаслідок обстрілів. Згодом під завалами п’ятиповерхівки виявили тіло жінки 1993 року народження. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що станом на 17.00 пошукові роботи та розбір конструктивних елементів зруйнованої будівлі на місці постраждалої багатоповерхівки завершено.

Нагадаємо, удар дронами-камікадзе по Миколаєву було завдано після опівночі 1 жовтня, а ракети С-300 рашисти випустили по місту о 4.30.