россия атаковала «шахидами» и ракетами Николаев. Фото: Александр Сенкевич

https://racurs.ua/n175309-rossiya-atakovala-shahidami-i-raketami-nikolaev-est-ranenye-foto.html

Ракурс

Миколаїв зазнав чергової атаки з боку російських загарбників.

Після опівночі 1 жовтня окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136. Детальна інформація щодо цього ще уточнюється. А приблизно о 4.30 по місту випустили ракети із зенітного комплексу С-300. В обласному центрі зафіксовані численні руйнування житлових будинків. Про це голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив у Telegram.

Одна з російських ракет влучила у житловий п’ятиповерховий будинок у центрі міста. Вибух повністю зруйнував квартири на четвертому та п’ятому поверхах, на інших — суттєво пошкодив. Також були пошкоджені автомобілі, які були припарковані у дворі. У навколишніх будинках вибуховою хвилею повибивало вікна.

Крім того, приватні будинки та двоповерховий житловий будинок були пошкоджені в іншому районі Миколаєва. Обстріли пошкодили складське приміщення та будівлі на території автотранспортного підприємства.

Зараз відомо про щонайменше п’ятьох поранених. Серед постраждалих — тримісячна дитина. Медики надають допомогу маляті та її матері. Стан усіх поранених стабільний.

Нагадаємо, 27 вересня російські окупанти атакували ракетами Миколаїв. Були пошкоджені низка цивільних об'єктів — житлові будинки, магазини та мережа водопроводу. Також одна з ракет поцілила у «Серце міста» — парк в обласному центрі.