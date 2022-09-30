В ISW вважають малоймовірним прямий вступ білорусі у війну

олександр лукашенко (у центрі), фото: «Фокус»

https://racurs.ua/ua/n175274-v-isv-vvajaut-maloymovirnym-pryamyy-vstup-bilorusi-u-viynu.html

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Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають малоймовірним, що білорусь візьме безпосередню участь у війні проти України, попри нещодавню появу інформації, що ця країна готується прийняти мобілізованих російських військовослужбовців.

Про це йдеться у зведенні ISW від 29 вересня.

Зазначається, що 29 вересня прозвучала низка заяв щодо можливості прямого вступу білорусі у війну:

Головне розвідувальне управління Міноборони України повідомило, що білорусь готується розмістити до 20 тис. мобілізованих росіян у наявних цивільних приміщеннях, складах і покинутих сільськогосподарських об'єктах;

заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов заявив, що у білорусі вживаються заходи щодо розширення розташованого за 50 км від кордону з Україною аеродрому Лунинець, а також ремонту складської та військової інфраструктури;

незалежна моніторингова організація «Білоруський Гаюн» повідомила, що росія доставила літаки Су-30 на аеродром Барановичі.

Ці дані можуть свідчити про те, що росія сподівається використовувати білоруські військові об'єкти та інфраструктуру для утримання та потенційного навчання новомобілізованих російських сил, але залишається вкрай малоймовірним, що це провідні показники неминучої участі білорусі в Україні на боці росії, — вважають у ISW.

Також, на думку аналітиків ISV, такі дані, скоріше за все, свідчать що російський диктатор володимир путін продовжує задіювати свої відносини з білоруським «колегою» олександром лукашенком, щоб використовувати білоруську землю для розвитку російського військового потенціалу.

Раніше ISW заявляв, що Лукашенко не може дозволити собі внутрішні наслідки прямого вторгнення білорусі в Україну.