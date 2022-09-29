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Російські винищувачі повернулися до білорусі
Російські винищувачі повернулися до білорусіhttps://racurs.ua/ua/n175252-rosiyski-vynyschuvachi-povernulysya-do-bilorusi.htmlРакурс
До повітряного простору білорусі увійшли три багатоцільові винищувачі Су-30СМ Повітряно-космічних сил росії.
Про це повідомили білоруські аналітики з проекту «Беларускі Гаюн». Російські винищувачі здійснили посадку на аеродромі «Барановичі».
Востаннє перельоти російських винищувачів між рф та білоруссю були наприкінці березня цього року, згодом росіяни втекли з півночі України і перебазували більшість своїх військ в інші регіони України та рф.
Частина російських літаків, що залишилася на аеродромах «Барановичі» і «Ліда», служать для тренування нових пілотів рф. Винищувачі, які наприкінці вересня прилетіли до білорусі, стоять на озброєнні пкс рф із реєстраційними номерами RF-81772, RF-81760 та RF-81758.
Ігри лукашенка
Українська розвідка раніше писала, що білорусь готується прийняти 20 тисяч мобілізованих росіян. Повідомляється, що вони мають доповнити підрозділи ЗС РФ, які вже дислокуються на території Білорусі. У підсумку співвідношення досвідчених і військовослужбовців без бойового досвіду має бути 1/5.
Стверджується, що для розташування будуть використані наявні військові та цивільні фонди, а також покинуті ферми.
Після збільшення штату підрозділи використовуватимуть російську військову техніку зі складів на території білорусі та техніку, яка буде привезена з росії. Дефіцит техніки для перевезення особового складу планується заповнити шляхом мобілізації цивільних вантажівок і легкових автомобілів.
Крім того, білоруські силовики отримали вказівку шукати росіян, які переховуються від мобілізації та перебувають на території білорусі.
Опозиція білорусі 29 вересня повідомила, що лукашенко погодився вступити у війну проти України. Він нібито оголосить мобілізацію 100 тис. білорусів, а країна прийме 120 тис. російських мобілізованих солдатів у листопаді — лютому.
Заступник голови об'єднаного перехідного кабінету білорусі Павло Латушко у своєму Twitter написав, що «лукашенко готується до повномасштабної війни», а Захід «має поставити ультиматум, від якого він не зможе відмовитися».
Раніше «Ракурс» писав, що білорусь, імовірно, готується до прийому військових ешелонів з рф. Про це розповіла 27 вересня моніторингова група «Беларускі Гаюн».
Так, наприклад, здійснюється:
перевірка місць завантаження (вивантаження) на залізничних станціях із залученням посадових осіб відділень БелЖД і комендатур ВОСО (служба військових сполучень ЗС РФ);
проведення ремонту вантажно-розвантажувальних платформ (за потреби), а також підготовка автомобільних підходів до вантажно-вивантажувальних місць на станціях;
закріплення на залізничних станціях вивантаження маневрових локомотивів;
- розробка графіків руху військових ешелонів по БЖД (після надання плану військових залізничних перевезень) та ін.
У відповідь на всі ці новини секретар РНБОУ Олексій Данілов розповів, що білорусь отримає таку відповідь, на яку не розраховувала, якщо ухвалить рішення про вторгнення своїх військ до України.
Ми розуміємо, що путін щодня тисне на лукашенка, щоб той розпочав збройну агресію з боку білорусі. Нам усе відомо. Не думаю, що лукашенко ухвалить таке рішення. Але якщо з боку білорусі йтимуть війська, як це було 24 лютого, вони отримають таку відповідь, на яку не розраховували, — наголосив секретар РНБО.
Нагадаємо, з перших днів повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну окупанти використовували територію білорусі для наступу та для ударів. При цьому олександр лукашенко постійно говорить про те, що його армія не піде в наступ на Україну, а надання своєї території для потреб армії росії він виправдовує «необхідністю захистити країну від Заходу».
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