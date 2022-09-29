Російські винищувачі повернулися до білорусі

https://racurs.ua/ua/n175252-rosiyski-vynyschuvachi-povernulysya-do-bilorusi.html

Ракурс

До повітряного простору білорусі увійшли три багатоцільові винищувачі Су-30СМ Повітряно-космічних сил росії.

Про це повідомили білоруські аналітики з проекту «Беларускі Гаюн». Російські винищувачі здійснили посадку на аеродромі «Барановичі».

Востаннє перельоти російських винищувачів між рф та білоруссю були наприкінці березня цього року, згодом росіяни втекли з півночі України і перебазували більшість своїх військ в інші регіони України та рф.

Частина російських літаків, що залишилася на аеродромах «Барановичі» і «Ліда», служать для тренування нових пілотів рф. Винищувачі, які наприкінці вересня прилетіли до білорусі, стоять на озброєнні пкс рф із реєстраційними номерами RF-81772, RF-81760 та RF-81758.

Ігри лукашенка

Українська розвідка раніше писала, що білорусь готується прийняти 20 тисяч мобілізованих росіян. Повідомляється, що вони мають доповнити підрозділи ЗС РФ, які вже дислокуються на території Білорусі. У підсумку співвідношення досвідчених і військовослужбовців без бойового досвіду має бути 1/5.

Стверджується, що для розташування будуть використані наявні військові та цивільні фонди, а також покинуті ферми.

Після збільшення штату підрозділи використовуватимуть російську військову техніку зі складів на території білорусі та техніку, яка буде привезена з росії. Дефіцит техніки для перевезення особового складу планується заповнити шляхом мобілізації цивільних вантажівок і легкових автомобілів.

Крім того, білоруські силовики отримали вказівку шукати росіян, які переховуються від мобілізації та перебувають на території білорусі.

Опозиція білорусі 29 вересня повідомила, що лукашенко погодився вступити у війну проти України. Він нібито оголосить мобілізацію 100 тис. білорусів, а країна прийме 120 тис. російських мобілізованих солдатів у листопаді — лютому.

Заступник голови об'єднаного перехідного кабінету білорусі Павло Латушко у своєму Twitter написав, що «лукашенко готується до повномасштабної війни», а Захід «має поставити ультиматум, від якого він не зможе відмовитися». Раніше «Ракурс» писав, що білорусь, імовірно, готується до прийому військових ешелонів з рф. Про це розповіла 27 вересня моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Так, наприклад, здійснюється: перевірка місць завантаження (вивантаження) на залізничних станціях із залученням посадових осіб відділень БелЖД і комендатур ВОСО (служба військових сполучень ЗС РФ);

проведення ремонту вантажно-розвантажувальних платформ (за потреби), а також підготовка автомобільних підходів до вантажно-вивантажувальних місць на станціях;

закріплення на залізничних станціях вивантаження маневрових локомотивів;

розробка графіків руху військових ешелонів по БЖД (після надання плану військових залізничних перевезень) та ін. У відповідь на всі ці новини секретар РНБОУ Олексій Данілов розповів, що білорусь отримає таку відповідь, на яку не розраховувала, якщо ухвалить рішення про вторгнення своїх військ до України.