Данілов прокоментував можливий удар з білорусі на тлі приготувань її залізниці прийняти ешелони з рф

https://racurs.ua/ua/n175230-danilov-prokomentuvav-mojlyvyy-udar-z-bilorusi-na-tli-prygotuvan-yiyi-zaliznyci-pryynyaty-eshelony.html

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Якщо в Україну увірвуться війська з боку білорусі, вони отримають таку відповідь, якої не очікували. таку зустріч пообіцяв секретар Ради національної безпеки і оборони України в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время».

У розмові Данілов серед іншого відповів на питання про можливість нападу на Україну з боку білорусі російської чи білоруської армії.

Ми розуміємо, що путін щодня тисне на Лукашенка, щоб він почав збройну агресію з боку білорусі. Ми все знаємо. Навіть нещодавня зустріч у Сочі була на цю тему. Не думаю, що лукашенко прийме таке рішення. Але якщо з білоруського боку підуть війська, як це було 24 лютого, вони отримають таку відповідь, якої не очікували, — повідомив секретар РНБО.

27 вересня стало відомо, що білорусь, імовірно, готується до прийому військових ешелонів з рф. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Так, наприклад, здійснюється:

перевірка місць завантаження (вивантаження) на залізничних станціях із залученням посадових осіб відділень БелЖД і комендатур ВОСО (служба військових сполучень зс рф;

проведення ремонту вантажно-розвантажувальних платформ (за потреби), а також підготовка автомобільних підходів до вантажно-вивантажувальних місць на станціях;

закріплення на залізничних станціях вивантаження маневрових локомотивів;

розробка графіків руху військових ешелонів по БЖД (після надання плану військових залізничних перевезень) та ін.

Підпільна «Громада залізничників білорусі» заявила, що має інформацію про комплекс підготовчих заходів. Водночас відсутні інші джерела, щоб перевірити, чи це справжні наміри, чи імітація дій змусити Україну тримати в бойовій готовності угруповання військ на півночі країни.