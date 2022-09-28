У восьмий пакет санкцій увійдуть обмеження ціни на нафту, дезодоранти та улюблений співак путіна - Politico

https://racurs.ua/ua/n175229-u-vosmyy-paket-sankciy-uviydut-obmejennya-ciny-na-naftu-dezodoranty-ta-ulublenyy-spivak-putina.html

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Європа та США приготували нові санкції проти росії. Крім запровадження «цінової стелі» (прайскеп) на нафту, Євросоюз також планує додати обмеження на торгівлю сталлю та хімічними речовинами, що «мають вирішальне значення для російської армії».

З пропозиціями про санкції ознайомилися журналісти Politico.

До списку заборонених також можуть потрапити предмети побуту, наприклад, косметика та макіяж, приладдя для гоління, дезодоранти, мило, туалетний папір і зубна нитка. Європейські компанії не зможуть надавати архітектурні та інженерні послуги росіянам та надавати юридичні та IT-консультації.

Обмеження стосуватимуться також фізичних осіб. Politico стверджує, що ЄС планує запровадити санкції проти філософа Олександра Дугіна, лідера улюбленої путіним групи «Любе» Миколи Расторгуєва та президента концерну «Калашников» Алана Лушнікова, а також людей, які допомагали організовувати псевдореферендуми.

Нагадаємо, США та ЄС готуються запровадити нові санкції проти росії. WSJ пише, що Єврокомісія запропонує новий механізм контролю за імпортом та експортом з рф, водночас під санкції США може потрапити платіжна система «Мир», яку Москва використовує для обходу санкцій Заходу.

Нові санкції проти росії, які опрацювала Єврокомісія: