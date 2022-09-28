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Ракурс
Сило ППО збили сьогодні 4 з 5 ворожих ракет

Українська ППО збила на сході чотири з п’яти російських ракет

28 вер 2022, 22:17
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Російські винищувачі Су-35 увечері 28 вересня випустили п’ять керованих авіаційних ракет класу «повітря-поверхня» типу Х-59 по об'єктах Дніпропетровської і Запорізької областей.





Підрозділи Дніпровської зенітної ракетної бригади та Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування «Схід» збили чотири із них, повідомила прес-служба Повітряних сил України.

Одну ракету збили в Запорізькій області, ще одну — в Криворізькому районі та дві ракети знищено в районі міста Синельниково.

Російські війська сьогодні надвечір завдали ракетного удару по Кривому Рогу, повідомив очільник військової адміністрації Вілкул та закликав містян перебувати в укриттях.

Джерело: Ракурс


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