Українська ППО збила на сході чотири з п’яти російських ракет

Російські винищувачі Су-35 увечері 28 вересня випустили п’ять керованих авіаційних ракет класу «повітря-поверхня» типу Х-59 по об'єктах Дніпропетровської і Запорізької областей.

Підрозділи Дніпровської зенітної ракетної бригади та Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування «Схід» збили чотири із них, повідомила прес-служба Повітряних сил України.

Одну ракету збили в Запорізькій області, ще одну — в Криворізькому районі та дві ракети знищено в районі міста Синельниково.