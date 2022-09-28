Ракурсhttps://racurs.ua/
Украинская ПВО сбила на востоке четыре из пяти российских ракет
Украинская ПВО сбила на востоке четыре из пяти российских ракетhttps://racurs.ua/n175228-ukrainskaya-pvo-sbila-na-vostoke-chetyre-iz-pyati-rossiyskih-raket.htmlРакурс
Російські винищувачі Су-35 увечері 28 вересня випустили п’ять керованих авіаційних ракет класу «повітря-поверхня» типу Х-59 по об'єктах Дніпропетровської і Запорізької областей.
Підрозділи Дніпровської зенітної ракетної бригади та Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування «Схід» збили чотири із них, повідомила прес-служба Повітряних сил України.
Одну ракету збили в Запорізькій області, ще одну — в Криворізькому районі та дві ракети знищено в районі міста Синельниково.
Російські війська сьогодні надвечір завдали ракетного удару по Кривому Рогу, повідомив очільник військової адміністрації Вілкул та закликав містян перебувати в укриттях.
.