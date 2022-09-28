Кровавое сафари – МВД показало, как росгвардия расстреливала авто мирных жителей в Гостомеле 25 февраля

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Українські правоохоронні органи звинуватили співробітників росгвардії з Кемеровської області та Красноярського краю у розстрілі машин мирних мешканців у Гостомелі Київської області 25 лютого.

У заяві Нацполіції сказано, що в результаті загинули 11 людей та 15 отримали поранення.

Бійці росгвардії не виконали бойове завдання із захоплення Києва, відступили та зайняли позиції у Гостомелі. Там вони розташувалися у районі вулиць Шевченка та Свято-Покровської, військові «понад шість годин розстрілювали легкові автомобілі з місцевими жителями, які намагалися евакуюватися, заявили в СБУ.

Обидва відомства поширили кадри з камер відеоспостереження, на яких видно, як військовослужбовці, сховавшись біля дороги, стріляють по машинах, що проїжджають, з різних боків. Згідно з заявою Нацполіції, серед пошкоджених машин найменша кількість кульових отворів — 38, а найбільша — 128. Начальник слідчого управління кримської поліції Олександр Климовський порівняв розстріл із сафарі.

Серед загиблих був громадянин росії, який мешкав у Гостомелі, серед постраждалих — громадянин Німеччини.

В офіційних повідомленнях названо лише посади підозрюваних, але українське видання «Судовий репортер» на підставі офіційних документів на сайті офісу генпрокурора називає їхні імена — це командир ОМОН по Красноярському краю Сергій Казєїчов, його заступник Сергій Вейкколлайнен, заступник начальника управління Росгвардії по Красноярському, а також співробітники ОМОНу Микита Гадаєв та Олексій Малахаєв.

Що сталося з цими людьми після подій 25 лютого, невідомо.