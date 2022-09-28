Украинские футболисты как волонтеры пересекли границу во время военного положения, чтобы перейти в иностранные клубы - СМИ

https://racurs.ua/n175226-ukrainskie-futbolisty-kak-volontery-peresekli-granicu-vo-vremya-voennogo-polojeniya-chtoby.html

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Деякі українські футболісти перетнули кордон України під час воєнного стану, щоб перейти в іноземні клуби, як волонтери або ж офіційно з країни не виїжджали.

Ведучі проекту KDK Сергій Болотніков та Андрій Сеньків розповіли особливості виїзду гравців за кордон.

Олексій Сич під час переходу з «Руха» в «Кортрейк» залишив Україну як волонтер, за системою «Шлях» (мобільний додаток від Міністерства цифрової трансформації України, за допомогою якого водії призовного віку можуть перетинати кордон, якщо перевозять гуманітарну допомогу або медичні вантажі). За системою «Шлях» за кордоном можна перебувати не більше 30 днів.

За допомогою системи «Шлях» виїхали з України та перейшли в інші команди й інші гравці «Руха»: Данило Кондраков в литовську «Судуву» та Роман Карасюк (екс-Волинь) у вірменський «Пюнік».

Таким самим чином Єгор Ярмолюк перейшов з «Дніпра-1» в «Брентфорд». Іншими словами, клуб АПЛ підписав українського волонтера.

Колишній півзахисник «Зорі» Владислав Кочергін, який весною перейшов в «Ракув», за документами, не перетинав кордон, а знаходиться в Україні. Відзначається, що футболіст міг дати хабар, або ж це трапилося через хаос на кордоні в перші дні повномасштабного вторгнення рф (тобто його пропустили через кордон, але не відмітили це в документах).

Схожа ситуація з Юрієм Батюшиним, який перейшов з «Металіста 1925» в грузинську «Ділу». Його виїзд з України також не задокументований, але він виїжджав через Крим.

Колишній захисник «Зорі» Валерій Дубко влітку перейшов в «Дендер». Він виїхав з України за дозволом Львівської ОВА, яке отримали й інші гравці луганського клубу, щоб поїхати 30 червня на збори до Польщі. В результаті Дубко не повернувся з командою в Україну, а став гравцем клубу з другого бельгійського дивізіону.

Ще один колишній гравець «Зорі», Денис Фаворов, перейшов у клуб четвертого польського дивізіону «Вечиштей», але дозвіл на виїзд він отримав не від Львівської ОВА, а від голови Державної прикордонної служби України. Дозвіл ОВА він не міг отримати, оскільки «Зоря» оголосила про його відхід з команди до виїзду з України. Можливо, він отримав такий дозвіл у складі «Ворскли», яка їхала на єврокубковий матч у Швецію та в яку Фаворов повинен був перейти.