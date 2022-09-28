Пентагон объявил о предоставлении Украине нового транша военной помощи на 1,1 млрд долл., в нем 18 новых HIMARS

https://racurs.ua/n175225-pentagon-obyavil-o-predostavlenii-ukraine-novogo-transha-voennoy-pomoschi-na-1-1-mlrd-doll-v-nem.html

Ракурс

Пентагон сьогодні офіційно оголосить про виділення нового пакету військової допомоги Україні на 1,1 млрд дол.

The Associated Press та Reuters вже дізналbся його деталі. Україна отримає:

18 реактивних систем залпового вогню HIMARS та боєприпаси до них;

12 антидронних систем Titan;

близько 300 позашляховиків;

150 вантажівок та причепів для перевезення важкої техніки;

різні радари, засоби звʼязку та багато іншого.

Ця допомога буде спрямована на довгострокову підтримку України — тобто українська армія отримає всю цю техніку упродовж 1−2 років.

Нагадаємо, західна зброя та постачання відіграли значну роль в успіху контрнаступу, і на зустрічі Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн» міністр оборони США Ллойд Остін III та його колеги з майже 50 інших країн пообіцяли зберегти поставки і збільшити допомоги.