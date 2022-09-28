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Пентагон объявил о предоставлении Украине нового транша военной помощи на 1,1 млрд долл., в нем 18 новых HIMARS

Пентагон объявил о предоставлении Украине нового транша военной помощи на 1,1 млрд долл., в нем 18 новых HIMARS

28 сен 2022, 20:38
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Пентагон сьогодні офіційно оголосить про виділення нового пакету військової допомоги Україні на 1,1 млрд дол.





The Associated Press та Reuters вже дізналbся його деталі. Україна отримає:

  • 18 реактивних систем залпового вогню HIMARS та боєприпаси до них;
  • 12 антидронних систем Titan;
  • близько 300 позашляховиків;
  • 150 вантажівок та причепів для перевезення важкої техніки;
  • різні радари, засоби звʼязку та багато іншого.

Ця допомога буде спрямована на довгострокову підтримку України — тобто українська армія отримає всю цю техніку упродовж 1−2 років.

Нагадаємо, західна зброя та постачання відіграли значну роль в успіху контрнаступу, і на зустрічі Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн» міністр оборони США Ллойд Остін III та його колеги з майже 50 інших країн пообіцяли зберегти поставки і збільшити допомоги.

Источник: Ракурс


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