Пентагон оголосив про надання Україні нового траншу військової допомоги на 1,1 млрд дол., у ньому 18 нових HIMARS

https://racurs.ua/ua/n175225-pentagon-ogolosyv-pro-nadannya-ukrayini-novogo-transhu-viyskovoyi-dopomogy-na-1-1-mlrd-dol.html

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Пентагон сьогодні офіційно оголосить про виділення нового пакету військової допомоги Україні на 1,1 млрд дол.

The Associated Press та Reuters вже дізналbся його деталі. Україна отримає:

18 реактивних систем залпового вогню HIMARS та боєприпаси до них;

12 антидронних систем Titan;

близько 300 позашляховиків;

150 вантажівок та причепів для перевезення важкої техніки;

різні радари, засоби звʼязку та багато іншого.

Ця допомога буде спрямована на довгострокову підтримку України — тобто українська армія отримає всю цю техніку упродовж 1−2 років.

Нагадаємо, західна зброя та постачання відіграли значну роль в успіху контрнаступу, і на зустрічі Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн» міністр оборони США Ллойд Остін III та його колеги з майже 50 інших країн пообіцяли зберегти поставки і збільшити допомоги.