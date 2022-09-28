Москва могла сама підірвати газогони на Балтиці за допомогою підводних дронів - The Times

https://racurs.ua/ua/n175224-moskva-mogla-sama-pidirvaty-gazogony-na-baltyci-za-dopomogou-pidvodnyh-droniv-the-times.html

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росія, ймовірно, підірвала два своїх газопроводи для дестабілізації енергетичної кризи в Європі. Британська розвідка вважає, що диверсія була здійснена з використанням вибухового пристрою, скинутого підводним дроном в морі за кілька тижнів до цього. Вибухи були за силою як міні-землетруси, а ударну хвилю виявили за 1200 км від місць вибуху.

У Великій Британії вважають росію причетною до вибухів на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік — 2», пише The Times.

Одним із найбільш ймовірних сценаріїв вважають те, що росія таємно доставила автономний підводний апарат з вантажем до певних місць на трубопроводах. За словами джерела, такі дрони могли скинути з невеликого судна на кшталт рибальського човна ще кілька місяців тому.

Водночас німецьке Bild зазначає, що до такої диверсії може бути причетне генеральне розвідувальне управління росії. Зокрема, у його складі є 561 бригада морської піхоти, яка вважається суто підводним диверсійним підрозділом. Бійці цієї бригади натреновані для влаштування диверсій на значній глибині, зокрема і за допомогою підводних дронів.

Три труби обох «Північних потоків» можуть стати непридатними для використання після ймовірної диверсії, вважають у німецьких урядових колах. Там сьогодні заявили ЗМІ, що без швидкого ремонту велика кількість солоної води потрапить у трубопроводи та роз’їсть їх.

26 вересня росіяни за один день зафіксували зниження тиску одразу на двох своїх газогонах. Вони виявили неполадки одразу на двох «Північних потоках» до Європи — на «Північному потоці» та на «Північному потоці — 2», який так і не запустили в роботу.

Обидва газогони майже не працюють та не перекачують газ із росії до Європи. «Північний потік — 2» через вторгнення російських військ до України так і не запустили, а от «Північний потік» улітку майже повністю зупинили нібито через знайдені неполадки.

Газ із російського газогону «Північний потік — 2» потрапив у Балтійське море.

В уряді Німеччини розглядають дві версії — перша, що газогони буцімто пошкодила Україна, а друга, що це справа росії, щоб звинуватити в диверсії Україну.

Пізніше данські та шведські військові показали відео з місця витоку газу.

Сейсмологи заявили, що фіксували вибухи. Країни ЄС вважають, що на російських газогонах могли бути диверсії.