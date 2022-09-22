Мужчинам-студентам, которые учатся за границей, запретили выезд из Украины на время действия военного положения

https://racurs.ua/n175017-mujchinam-studentam-kotorye-uchatsya-za-granicey-zapretili-vyezd-iz-ukrainy-na-vremya-deystviya.html

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Виїзд за кордон заборонили ще одній категорії громадян. Студенти, які вчаться за кордоном, не можуть почати заняття. З 15 вересня їх не випускають з України. Державна прикордонна служба пояснює: причина у зловмисниках, які масово підробляють студентські документи, аби незаконно виїхати з країни й уникнути мобілізації. Тим часом в іноземних вишах уже розпочався навчальний рік.

5 вересня у МВС пояснили, з якими документами студенти іноземних навчальних закладів можуть перетнути кордон. Однак додали: виїхати зможуть лише ті, хто вступив іще до початку повномасштабного вторгнення.

Проте і це рішення насправді не діє - студентам попередніх років покинути країну теж не вдається.

Студентські документи, які необхідні для виїзду за межі країни, зловмисники почали масово підробляти, скаржаться прикордонники. Аби перешкодити ухилянтам, залишати країну заборонили геть усім студентам.

На цей час виїзд студентів-чоловіків громадян України у віці від 18 до 60 років обмежений, — повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі для «Ліги».

Студентам дозволять виїжджати, якщо уряд ухвалить зміни до постанови 57, яка визначає правила перетину кордону. Та юристи переконані: навіть нині цей підзаконний акт не забороняє студентам виїжджати з країни. У чинній постанові — жодного слова про тих, хто здобуває освіту за кордоном.

Аби люди змогли вчитися в іноземних вишах і під час воєнного стану, уряд повинен розробити спеціальний механізм перетину кордону. А поки у Кабміні з цим зволікають, студенти хвилюються: через відсутність на парах їх можуть відрахувати.

Демченко розповів, що раніше, за рішенням вищого військового керівництва, студентам, які навчались за кордоном до 24 лютого, дозволяли виїжджати за межі України для продовження навчання.