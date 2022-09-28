Расстреливали эвакуационные авто в Гостомеле - СБУ установила ОМОНовцев

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Служба безпеки України ідентифікувала воєнних злочинців — російських ОМОНівців, які розстрілювали евакуаційні колони під час тимчасової окупації Гостомеля. В рамках стабілізаційних заходів у звільнених районах Київщини СБУ встановила особи ще п’ятьох загарбників, які вчиняли воєнні злочини.

25 лютого вони розстріляли 10 цивільних автомобілів з мирними мешканцями Гостомеля під час тимчасової окупації селища. Потерпілі намагалися евакуюватися із зони бойових дій до Києва. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло п’ятеро українців, ще шестеро — дістали важкі поранення, — йдеться у повідомленні прес-центру СБУ 28 вересня.

Слідство встановило, що до вчинення злочину причетні підрозділи зведеного загону Росгвардії з міст Кемерово та Новокузнецька, а також мобільного загону особливого призначення (більше відомого як ОМОН) по Красноярському краю.

Не виконавши завдання кремля щодо захоплення Києва, окупанти відступили та зайняли позиції у Гостомелі. Перебуваючи в районі вулиць Шевченка та Свято-Покровської, агресори упродовж понад шести годин розстрілювали легкові автомобілі з місцевими жителями, які намагалися евакуюватися, — йдеться у повідомленні.

Злочинний наказ стріляти по цивільних віддавали командир підрозділу ОМОНівців, його заступник і представник командування Росгвардії по Красноярському краю. В результаті розслідування отримано їх установчі дані і контакти.

Також ідентифіковано двох підлеглих, які власноруч розстрілювали автоколони.

Під час слідства встановлено 11 потерпілих і понад 40 свідків злочину. Також призначено 57 експертиз і проведено дев’ять слідчих експериментів, отримано відео з камер, розташованих поруч із місцем розстрілів, і відеозапис свідка подій.

Наразі п’ятьом загарбникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.