Начали действовать новые ограничения на въезд россиян в несколько стран Европы

https://racurs.ua/n175207-nachali-deystvovat-novye-ogranicheniya-na-vezd-rossiyan-v-neskolko-stran-evropy.html

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Нові обмеження на в’їзд до кількох країн Європи почали діяти для громадян росії з 26 вересня — нововведення поширюються на аеропорти та морські порти.

Для росіян, які хочуть в’їхати до Польщі, є результатом угоди прем'єр-міністрів Польщі, Естонії, Литви та Латвії.

До цього часу росіяни не реагували на те, що діється в їхній країні. Розумію, що виступати проти режиму у сучасній росії страшно та небезпечно, і це чи не героїзм — не погоджуватися там із владою, однак, вони мусять залишитися там і прийняти цей виклик до боротьби, — наголосила член Громадянської коаліції Анна Войцєховська в ефірі «Польського радіо».

За словами польського парламентаря від правлячої партії «Право і Справедливість» Єжи Малецький, російські опитування демонструють підтримку воєнного злочинця президента рф володимира путіна на рівні 83%.

Раптом виявилося, що мобілізація їм не подобається і вони тікають. Я підтримую позицію дипломатів Польщі, країн Балтії та Фінляндії про те, що росіяни мають залишитися у своїй країні, — зазначила Войцєховська.

Винятки щодо в’їзду стосуватимуться:

опонентів путінського режиму,

власників посвідок на проживання,

водіїв міжнародних перевезень,

членів дипломатичних місій,

осіб, які хочуть в’їхати із гуманітарними цілями.

Водночас уряд Латвії оголосив режим надзвичайної ситуації на кордоні з росією через мобілізацію, який діятиме з 28 вересня впродовж трьох місяців. Режим НС запроваджено в Алуксненському, Балвському та Лудзенському районах країни. Дія режиму поширюється також на порти, аеропорти, пункти перетину кордону та залізниці.

Окрім цього, влада Латвії закриває прикордонний перехід Педедзе з метою скорочення потоку росіян. Раніше влада країни вирішила не видавати гуманітарні візи росіянам, які бажають уникнути мобілізації.

МЗС Польщі тим часом слідом за Болгарією рекомендує своїм громадянам залишити росію та утриматися від поїздок до країни.

Нагадаємо, після оголошення мобілізації десятки тисяч громадян росії залишили межі країни, на кордонах із прилеглими державами утворилися багатокілометрові корки. ЗМІ не виключають, що кремль закриє кордони 28−30 вересня.