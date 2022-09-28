В Грузии предлагают ввести оккупационный сбор для россиян

https://racurs.ua/n175206-v-gruzii-predlagaut-vvesti-okkupacionnyy-sbor-dlya-rossiyan.html

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Окупаційний збір пропонують запровадити у Грузії для росіян, які втікають від мобілізації. З відповідною ініціативою виступила одна з фракцій грузинського парламенту.

Наша партія та парламентська фракція виступають з ініціативою щодо внесення змін до «Закону про окупацію». Цей законопроект передбачає обов’язок громадян російської федерації сплачувати окупаційний внесок при в’їзді на територію Грузії. Розмір внеску окупаційної суми складе 1000 ларі (350 дол. — ред.) на кожного громадянина, — заявив член «Національного руху» Леван Бежашвілі, пише «Грузия Онлайн».

З його слів, забезпечення виплати цього внеску, з одного боку, гарантує, що російські громадяни визнаватимуть, що територія Грузії окупована росією і що москва є агресором.

Неконтрольований приплив російських громадян, міграція досягла дуже великих масштабів, що пов’язано з питаннями внутрішньої безпеки країни, а також фінансового забезпечення та пов’язано із низкою ризиків. Це створює справедливе невдоволення серед наших громадян та породжує багато питань, — додав грузинський політик.

Він також вказав, що окупаційний внесок має стати стримуючим чинником. Зі слів депутата, ці гроші мають бути витрачені на потреби біженців у Грузії.