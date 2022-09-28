Родители курсантов в рф протестуют против отправки первокурсников на войну - ГУР

https://racurs.ua/n175205-roditeli-kursantov-v-rf-protestuut-protiv-otpravki-pervokursnikov-na-voynu-gur.html

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Батьки курсантів навчальних закладів військового профілю в росії протестують проти відправлення першокурсників на війну з Україною.

Про це 28 вересня повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

ГУР вказує, що першокурсників військового навчально-наукового центру військово-морського флоту «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» в санкт-петербурзі попередили про можливість відправлення в зону бойових дій на території України.

Після місяця навчань у виші, курсантів виселили з казарми, яку передали під потреби мобілізації, в будівлю без ремонту та вікон. Щоб уникнути спілкування з батьками та самовільного залишення місця служби, курсанти перебувають під цілодобовим спостереженням та охороною, — йдеться у повідомленні.

Батьки курсантів звернулися до керівництва академії, але у зустрічі їм відмовили.

Воєнна розвідка України нагадує, що у російських військових є можливості скласти зброю та зберегти своє здоров’я та життя. Росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій.